أسباب فتح باب تصدير الدواجن المحلية للخارج

أعلن المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أنه تم فتح الباب لتصدير الدواجن المحلية إلى الدول العربية والدول المجاورة، نتيجة وجود فائض عن معدلات الاستهلاك.ولفت في تصريح خاص للدستور، إلى أنه من تنطبق عليه الشروط والمواصفات والجودة من المصدرين للدواجن فليس هناك مانع من قيامه بالتصدير.وأضاف أن الهدف من التصدير هو جلب العملة الصعبة للبلاد والحفاظ على المنتج المحلي من خلال تقليل فجوة الاستيراد من الخارج لهذه السلعة.وقال إن الإنتاج المحلي في المزارع بلغ نحو مليار و600 مليون دجاجة سنويا، تحقق اكتفاء ذاتي من الدواجن بنسبة ترتفع إلى 98% وهو أعلى معدلات الإنتاج، حيث تكفي معدلات السحب والاستهلاك.وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في القطاع الداجني تصل إلى 90 مليار جنيه، وأن الصناعة يعمل بها نحو 4 ملايين عامل.