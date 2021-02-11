عضو رجال الأعمال يشيد بدور الحكومة في تشجيع المنتج المحلي

أشاد المهندس عمرو فتوح عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، بدور الحكومة في العمل على تشجيع المنتج المحلى، وتفضيله على المنتجات الأجنبية.وأضاف "فتوح" لـ"الدستور"، أنه بالرغم من محاولة الحكومة المستمرة في تشجيع المنتج المحلى والعمل على تقليل الاستيراد وزيادة الصادرات للخارج، إلا أن قانون تفضيل المنتج المحلى لم يفعل بشكل صحيح وكامل حتى الآن، مشيدًا بدور مبادرة تشجيع المنتج المحلى.وتابع عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمرى مدينة بدر، أن هناك بعض المناقصات، فالمقاولين يدخلون بعض المنتجات الأجنبية لمصر والتى لها بدائل أخرى محلية جيدة جدا وأفضل من المنتج الأجنبي فى السوق المصري، خاصة وأن المنتج البديل المصري يتم تصديره في الخارج.وأعرب عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن فخره بالنهضة العمرانية التي أحدثها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قيادته للدولة والتسهيلات التي أمر بها في الصناعة ونلاقي تعسف من الحكومة مع صغار الصناع.