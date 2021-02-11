الصحة: مصر وفرت 98% من أدوية علاج كورونا محليا

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر استطاعت توفير 98% من أدويتها الخاصة بعلاج أعراض كورونا محليا، كما قامت بتصنيع الريمديسفير المستخدم في بروتوكول علاج أعراض كورونا.وأوضحت زايد في تصريحات خلال مؤتمر الصحة العالمية، أن الوزارة لم تدخر جهدا في التصدي لجائحة كورونا فور إعلان أول حالة إصابة في مصر.