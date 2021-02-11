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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أسباب تراجع أسعار الدواجن المحلية في الأسواق

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:41 م
وزارة التموين والتجارة
وزارة التموين والتجارة
صلاح عامر
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك استقرارا في أسعار الدواجن المحلية لتتراوح ما بين 26 إلى 27 جنيها للكيلو الواحد في الأسواق المحلية.

وأرجعت وزارة التموين ذلك لزيادة المعروض والإنتاج المحلي، وخفض أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركات تجارة الجملة وشركات تسويق اللحوم والدواجن والأسماك.

وأكد المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، في تصريح خاص للدستور، أن الأسباب الحقيقية وراء تراجع أسعار الدواجن المحلية في الأسواق المحلية والمحلات التجارية ومحلات بيع الدواجن الحية، هو تراجع أسعار الأعلاف المستوردة بفارق يتراوح مابين 500 - 600 جنيه للطن، الأمر الذي انعكس إيجابيا على تراجع مستلزمات الإنتاج والتكلفة الإنتاجية في المزارع.

وقال إن من بين أسباب ذلك الانخفاض أيضا، تراجع أسعار الكتكوت في المزارع ما بين 4 لـ 5 جنيهات، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي، والاكتفاء الذاتي، وخفض الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين سعر الدواجن المجمدة، مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية والهايبرات الكبرى.

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