زايد: مصر وجهت مساعدات بـ4 ملايين دولار لـ30 دولة إفريقية خلال أزمة كورونا

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر وجهت مساعدات خلال جائحة كورونا إلى 30 دولة إفريقية بقيمة 4 ملايين دولار.وقالت زايد، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا في إفريقيا، إن مصر لم تدخر جهدا في الاستمرار في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقى من فيروسي "بي" و"سي" خلال جائحة كورونا.وأضافت، أن مصر بها 7 ملايين نسمة من المقيمين على أرضها من الأجانب، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والاحترازية لحمايتهم من تفشي الوباء.وأوضحت، أنه بجب التركيز على برامج التطعيمات الأساسية بالإضافة إلى توفير كافة التدخلات العلاجية والتشخصية لأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن مصر تعكف على التفاوض مع شركة مطورة للقاحات لتصنيع اللقاح الخاص بكورونا في مصر، وتوفيره للمصريين والأفارقة بسعر التكلفة تقريبا.