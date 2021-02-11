رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد: مصر وجهت مساعدات بـ4 ملايين دولار لـ30 دولة إفريقية خلال أزمة كورونا

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:41 م
هالة زايد
هالة زايد
سارة سعودي - فاتن خديوي
طباعة
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مصر وجهت مساعدات خلال جائحة كورونا إلى 30 دولة إفريقية بقيمة 4 ملايين دولار.

وقالت زايد، خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن بمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات فيروس كورونا في إفريقيا، إن مصر لم تدخر جهدا في الاستمرار في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقى من فيروسي "بي" و"سي" خلال جائحة كورونا.

وأضافت، أن مصر بها 7 ملايين نسمة من المقيمين على أرضها من الأجانب، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الوقاية والاحترازية لحمايتهم من تفشي الوباء.

وأوضحت، أنه بجب التركيز على برامج التطعيمات الأساسية بالإضافة إلى توفير كافة التدخلات العلاجية والتشخصية لأصحاب الأمراض المزمنة، مضيفة أن مصر تعكف على التفاوض مع شركة مطورة للقاحات لتصنيع اللقاح الخاص بكورونا في مصر، وتوفيره للمصريين والأفارقة بسعر التكلفة تقريبا.

موضوعات متعلقة

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة القادمة

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 11-2-2021

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

«صحة أسيوط» تتسلم 27 ماكينة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر

image description

لمتابعة أعمال التطوير.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي

image description

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

ماذا تعني فعالية اللقاحات ضد كورونا؟

السكك الحديد الألمانية تعلن عودة الحركة في 95% من خطوطها

40% من البريطانيين يعانون ضعف الصحة أو مشاكل مالية

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

«المورد الثقافي» يطلق النسخة الرقمية من مهرجان «ريدزون» السنوي

سعاد العنزي تلقي محاضرة عن مي زيادة بمناسبة ذكرى ميلادها

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي