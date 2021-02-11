إيران تسجل 65 حالة وفاة و7474 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الخميس تسجيل 65 حالة وفاة و7474 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و496 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 58 ألفا و751 حالة.وأشارت إلى أن 3735 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و278 ألف حالة.