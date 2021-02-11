الصحة: نتفاوض لإنتاج لقاحات كورونا.. وتوفيره بتكلفته

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن أول كواشف كورونا لتحليل pcr حصلنا عليها كانت من منظمة الصحة العالمية.وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية حول مستجدات كورونا فى إفريقيا، أن مصر تعكف على التفاوض لإنتاج اللقاحات الخاصة بكورونا فى مصر، وسيتم توفيره محليا وإفريقيا بتكلفته.