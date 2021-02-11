استعجال التحريات الأمنية حول المتهمين بسرقة الشقق السكنية في الشروق وبدر

أمرت نيابة الشروق وبدر الجزئية، اليوم باستعجال التحريات الأمنية حول المتهمين بسرقة الشقق السكنية في مدينتي الشروق وبدر.وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتهمين هم "هـ.ن"، و"م.ع"، و"ك. ا"، عاطلون، واعترفوا بارتكابهم وقائع سرقة الشقق السكنية بمدينتي الشروق وبدر، وسرقتهم 7 شقق سكنية بأسلوب كسر الباب.وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة بلاغات من مواطنين لقسم شرطتي الشروق وبدر تفيد سرقة شققهم السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بدر من القبض على المتهمين، وأقروا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن بعض المسروقات.تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.