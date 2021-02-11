انطلاق قافلة «صحتك تهمنا» بحي غرب مدينة نصر

انطلقت القافلة الطبية "صحتك تهمنا" بحي غرب مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "100 مليون صحة"، وذلك بإشراف ميرفت مطر، رئيس حي غرب مدينة نصر، بالتعاون مع إدارة غرب مدينة نصر للتضامن الاجتماعي، والمنطقة الطبية، وجمعية المجتمع المدني بصف الضباط.وتضمنت أنشطة الحملة قياس نسبة الأكسجين في الدم، وقياس ضغط الدم، وقياس الحرارة للاطمئنان على الحالة الصحية للعاملين، برئاسة حي غرب مدينة نصر.وأكدت ميرفت مطر، رئيس الحي انه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال العمل بالقافلة الطبية تدعيما لدور الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".