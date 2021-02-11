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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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15 طريقة تشعل الحب وتجدد أواصره بين الزوجين

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:36 م
الحب
الحب
شيماء دهب
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الحب بين الزوجين، تنتابه فترات فتور تجله بحاجة لتجديد أواصره مع شريك الحياة، فبعد أن كان قائما بشكل كبير على التواصل، الكلام، الاستماع، وبعض الخروجات حسب العادات والتقاليد التى تحكم كل أسرة، قد يصيبه الخرس، ومن أجل تجديد المشاعر بين الزوجين يقدم دكتور مصطفي محمود، استشاري العلاقات الزوجية مجموعة من النصائح للطرفين التى من شأنها إعادة إحياء المشاعر التي قد تتوه وسط زحمة الحياة، وذلك فيما يلي:

1- لا تنس لحظات وفترات ما قبل الزواج وما كنت تفعله وما تقوله من كلمات رومانسية وما تقدمة من هدايا أحيانا فحاول أن تقوم ببعض هذه الأشياء مرة أخرى.

2- تبرز اهتمامك بشريك حياتك حتى فى أوقات الجلوس مع الأهل أو الأصدقاء وأنظر إلى تصرفاته وكأنك تشتاق إليه وتسعد بوجوده وبما يقوله أو يقدمه.

3- الاتصال بشريك حياتك خلال يومك حتى لو كنت منشغل بكثرة الأعمال فدائمًا الإنسان يحب من يهتم به ويسأل عنه حتى لو لوقت بسيط.

4- أرسل لشريك حياتك بعض عبارات الصباح والمساء وبعض الإيموشن على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة به لتخبره بأنه دائمًا على بالك.

5- علق على ما يقوم بنشره على السوشيال ميديا وشاركه فى الآراء وأجعله يفتخر برأيك ووجودك وأن تقوم بمتابعة وقراءة كل ما يكتبه أو ما يعبر به.

6- لاتقوم بتتبعه ومراقبته على السوشيال ميديا ولاتقوم بالتفتيش خلف شريك حياتك فقد تكتشف بعض الصغائر التى تحطم الحب.

7- أجعل تواصلك بشريكك يتم بشكل مباشر وجها لوجه لأن الاتصال المباشر يكون فعال ويختصر المسافات ويكون فيه تعبير بالمشاعر ولغة الجسد.

8- الأشياء الهامة وخاصة غير الجيد منها مثل المشكلات أو الأحداث الصعبة نؤجلها ولا نقولها بالهاتف أو عند الالتقاء مباشرة بشريك حياتك فاختيار الوقت المناسب شئ مهم جدًا.

9- عندما تلتقي بشريك حياتك بعد فترة غياب عنك فقابله بابتسامة، لها سحر قوى فى حياتنا.

10- لاتبخل بمشاعرك التى تعبر عن الحب والتقدير، يمكنك أن تنادي شريك حياتك دائما بـ "حبيبى".

11- اعد تسمية اسم شريك حياتك على هاتفك ب"حبيبى" فالجميع يحب ذلك من الجنسين.

12- قدم الهدايا فى بعض الأوقات وخاصة فى المناسبات الخاصة مثل عيد الزواج وإعلن عن عيد زواجك واحتفل به بطريقة جميلة.

13- اهتم ببعض الاشياء الصغيرة التى يحبها شريك حياتك، فإذا كان يحب الشيكولاتة أحضرها له، وبالنسبة الزوجة إذا كان شريكك يفضل بعض الأكلات فالافضل أن تقوميى بإعدادها بنفسك بحب.

14- اعتز دائما بوجود شريكك بالبيت وقدم كل ما فى وسعك لتسعده أثناء وجوده، وبالنسبة للزوج لا تهملها وتجلس على السوشيال ميديا، وبالنسبة للزوجة لا تقومي بالأعمال المنزلية التى يمكنك القيام بها وقت آخر أثناء وجوده بالبيت.

15- حاول إيجاد بعض الأنشطة أو الأمور المشتركة بينكما من أشياء محببة بينكما وقوما بتنفيذ ذلك سويا.

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