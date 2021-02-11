«البيئة»: إحباط إعادة بيع زيوت طعام مستعملة للمواطنين بعد تدويرها

شاركت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من خلال الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئي، في تنفيذ حملة توعية تفتيشية استهدفت مصنع يعمل بمجال إعادة تدوير المخلفات، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بوزارة الداخلية، وتمكنت من إحباط إعادة بيع كمية من منتجات زيوت الطعام التي كانت معدة للبيع، تبين أنها معاد تدويرها وسبق استخدامها، ما تشكل ضررًا على صحة المواطنين.وقالت وزيرة البيئة، إنه تبين للحملة التفتيشية المشتركة أن المصنع لديه رخصة لمزوالة النشاط تختص فقط بإعادة تدوير تلك الزيوت المستعملة في صنع منتجات أخرى كالصابون وليس لإعادة بيعها كمنتجات طعام.وأوضحت فؤاد، أنه تبين أن المصنع يتسلم الكميات المجمعة منزليًا من الزيوت المستعملة ثم يتم إجراء عمليات تشغيل لها لتغيير جزء من حالتها لعدم اكتشاف أنها مستعملة، وتبين أن المنتج معبأ بغرض البيع رغم أنه لايصلح للاستخدام الآدمي ويؤثر بالسلب على الصحة العامة، لا سيما أنه تم تحرير محضر بالمخالفات التي تم رصدها وإحالة القضية للنيابة من خلال الجهة المختصة علاوة على "تشميع" وغلق المصنع.