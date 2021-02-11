باللحوم والفراخ والسجق.. 4 طرق لحشو الجلاش

1- صينية جلاش حادق

التحضير:

طريقة التحضير

3-صينية جلاش بالسجق

طريقة التحضير

4-صينية جلاش بالدجاج

طريقة التحضير:

يفضل كثيرون تناول الجلاش، فهو يعتبر من أشهى الأكلات في المطبخ المصري، وهناك أكثر من طريقة لعمل صينة جلاش، نقدم لكي أبرزها.المقادير– نصف كيلو جلاش– زبدة أو سمن لدهن طبقات الجلاش– بيضة- كوب لبن- نفرد ورق الجلاش في صينية مناسبة الحجم، ثم ندهن بين كل (طبقة او طبقتين) بزيت، سمن أو زبد حتى نصل لمنتصف ورق الجلاش ونضع الحشوة.- رص باقي طبقات فوق حشوة الجلاش، نخلط البيضة مع كوب لبن وملح وفلفل اسود ونضعهم على وجه الجلاش بعد تقطيعه إلى مثلثات حتى يتشرب جيدا.– ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى ينضج الجلاش ويحصل على اللون الذهبي خلال 20 دقيقة.2-جلاش باللحمة المفرومةنص كيلو لحمة مفرومةبصلة كبيرة مقطعةملحفلفل اسودبهارات حسب الرغبة.-نشوح بصلة فى قليل من السمن حتى يصفر لونها ثم نضع اللحمة المفرومة.– نضع التوابل ونقلب ونستخدم حشوة اللحمة المفرومة كحشوة للجلاش الحادق.-ربع كيلو سجق.-بصلة مقطعة-فلفل الوان مقطع-جبنة رومى او موزريلا- زيتون.- نشوح السجق مع بصله ثم نضيف الفلفل والزيتون المقطع حلقات والجبنة الموزريلا ونستخدمها كحشوة للجلاش.-قطع صدور الدجاج مخلية ومقطعة لشرائح صغيرة.-بصلة مقطعة.-جبنة موزريلا وشيدر.- نشوح بصلة حتى يصفر لونها ثم نضيف شرائح الدجاج ونقلب جيدا حتى يبدا لونها يتغير نطفى النار ونضيف التوابل والجبنة ونستخدمها كحشوة.