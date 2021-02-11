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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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باللحوم والفراخ والسجق.. 4 طرق لحشو الجلاش

الخميس 11/فبراير/2021 - 03:37 م
صينية جلاش
صينية جلاش
هويدا سعيد
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يفضل كثيرون تناول الجلاش، فهو يعتبر من أشهى الأكلات في المطبخ المصري، وهناك أكثر من طريقة لعمل صينة جلاش، نقدم لكي أبرزها.


1- صينية جلاش حادق
المقادير
– نصف كيلو جلاش
– زبدة أو سمن لدهن طبقات الجلاش
– بيضة
- كوب لبن

التحضير:

- نفرد ورق الجلاش في صينية مناسبة الحجم، ثم ندهن بين كل (طبقة او طبقتين) بزيت، سمن أو زبد حتى نصل لمنتصف ورق الجلاش ونضع الحشوة.
- رص باقي طبقات فوق حشوة الجلاش، نخلط البيضة مع كوب لبن وملح وفلفل اسود ونضعهم على وجه الجلاش بعد تقطيعه إلى مثلثات حتى يتشرب جيدا.
– ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 حتى ينضج الجلاش ويحصل على اللون الذهبي خلال 20 دقيقة.


2-جلاش باللحمة المفرومة
نص كيلو لحمة مفرومة
بصلة كبيرة مقطعة
ملح
فلفل اسود
بهارات حسب الرغبة.

طريقة التحضير
-نشوح بصلة فى قليل من السمن حتى يصفر لونها ثم نضع اللحمة المفرومة.
– نضع التوابل ونقلب ونستخدم حشوة اللحمة المفرومة كحشوة للجلاش الحادق.

3-صينية جلاش بالسجق

-ربع كيلو سجق.
-بصلة مقطعة
-فلفل الوان مقطع
-جبنة رومى او موزريلا
- زيتون.

طريقة التحضير
- نشوح السجق مع بصله ثم نضيف الفلفل والزيتون المقطع حلقات والجبنة الموزريلا ونستخدمها كحشوة للجلاش.

4-صينية جلاش بالدجاج
-قطع صدور الدجاج مخلية ومقطعة لشرائح صغيرة.
-بصلة مقطعة.
-جبنة موزريلا وشيدر.

طريقة التحضير:
- نشوح بصلة حتى يصفر لونها ثم نضيف شرائح الدجاج ونقلب جيدا حتى يبدا لونها يتغير نطفى النار ونضيف التوابل والجبنة ونستخدمها كحشوة.

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