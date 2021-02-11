الكاثوليكية تطلق الحلقة الأحدث من «أقوال مضيئة»

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "أقوال مضيئة".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "حياة الراعي".وقالت الحلقة الأحدث: "إن حياة الراعي ليست سهلة كما تخليها البعض ويحكم عليها، فالراعي يحرس القطيع ويسعف الخراف المصابة، ويبحث في البراري عن الضالة، ويحافظ على السنان وينتبه إلى الصغار والضعاف، ويجز الصوف مرتين في السنة، والعشرة الطويلة بين الراعي وخرافه تعطي الفة ومودة، لذلك نراه يعرفها أكثر مما تعرف نفسها".