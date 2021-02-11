ريمان محسن تصدر «رسايل الساعة الرملية»

صدر حديثا عن دار ليان للنشر والتوزيع، كتاب "رسايل الساعة الرملية" للكاتبة ريمان محسن، عن رسائل الحياة وكواليس الحكمة من أحداث حياتنا من خلال قصص وتجارب حقيقية.وتقول الكاتبة: "هذا الكتاب حقيقي وعميق بمنتهى البساطة والسلاسة وساخر بشدة بمنتهى الأدب ومنتهى الشقاوة، وبه مواضيع مختلفة ومنفصلة ومقسم إلى أجزاء عن الروح، نصك التاني، أكل العيش، النفاق، كان ياماكان، الأثر والحكمة، المشوار، وأخيرا رسايل المعافرة والأنتخة".جدير بالذكر أن ريمان محسن، حاصلة على ماجيستير إدارة الأعمال من جامعة أسلسكا بفرنسا، وبكالوريوس هندسة جامعة الإسكندرية، وحاصلة على دبلومة في التسويق الإلكتروني من الغرفة الكندية، وتدرس حاليًا دبلومة الصحة النفسية بجامعة عين شمس بعد خبرة ثماني سنوات في كبرى الشركات بمصر، تقوم حاليًا بمساعدة روَّاد ورائدات الأعمال عن طريق برامج التدريب والاستشارات التسويقية.