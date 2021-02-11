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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

المفوضية الأوروبية: نمو منطقة اليورو سينتعش في 2021 لكن دون المتوقع

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:33 م
منطقة اليورو
منطقة اليورو
وكالات
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قالت المفوضية الأوروبية إن اقتصاد منطقة اليورو سيشهد انتعاشا أقل مما كان متوقعا في وقت سابق
من الركود الناجم عن جائحة كورونا هذا العام، إذ تضع موجة ثانية من الوباء الاقتصادات في عزل عام جديد، مضيفة أن النمو في 2022 سيكون أقوى مما كان يُعتقد سابقا.

وتوقعت المفوضية الأوربية نموا اقتصاديا في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو قدره 3.8 بالمئة هذا العام وفي 2022 أيضا، ارتفاعا من تراجع 6.8 بالمئة في 2020.

كانت المفوضية قد توقعت في نوفمبر الماضي نموا لمنطقة اليورو في 2021 عند 4.2 بالمئة وفي 2022 عند ثلاثة بالمئة، مقابل تراجع 7.8 بالمئة في 2020.

وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في توقع اقتصادي مرحلي للتكتل الذي يضم 27 دولة "آفاق الأجل القريب بالنسبة للاقتصاد الأوروبي تبدو أضعف مما كان متوقعا في الخريف الماضي، إذ شددت الجائحة قبضتها على القارة".

وأضافت "بالتالي يُتوقع أن الاقتصاد الأوروبي اختتم عام 2020 وبدأ العام الجديد من موطئ قدم ضعيف.

لكن الضوء لاح الآن في نهاية النفق، فمع اكتساب حملات التطعيم زخما ومع انحسار الضغوط على
الأنظمة الصحية، من المتوقع تخفيف إجراءات الاحتواء تدريجيا".

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