رئيس المخابرات البيلاروسية: الوضع السياسي الداخلي بات مستقرًا

أكد إيفان ترتيل رئيس المخابرات البيلاروسية، أن الوضع السياسي الداخلي في بلاده بات مستقرًا، وتم تخطي ذروة الاحتجاجات.وقال ترتيل - اليوم الخميس - "نحن نشهد استقرارًا في الوضع بشكل عام في البلاد، وتم اجتياز الذروة عمليًا، تلاشت ظاهرة الاحتجاجات".وأشار إلى استمرار المحاولات الهادفة لاستئناف الفعاليات الاحتجاجية في بيلاروس، وأن "المراكز الخارجية التي تنال الرعاية والدعم من المؤسسات الأجنبية المختلفة تواصل عملها، وهي تزداد تطرفًا ولا تزال تحاول استئناف الفعاليات الاحتجاجية هذه، لكننا نعتقد أنها لن تؤدي إلى تلك النتائج التي يطمحون إليها"، مشددًا على أن القوى الخارجية، لن تتمكن من بث الروح في الاحتجاجات في بيلاروس في الربيع المقبل.وتعاني بيلاروسيا من أزمة سياسية داخلية منذ انتخابات الرئاسة التي أجريت في التاسع من أغسطس الماضي، عندما أعلن الكسندر لوكاشينكو فوزه في الانتخابات بحصوله على80.1 بالمائة من الأصوات،وتتواصل الاحتجاجات منذ ذلك الحين، وأعلن الاتحاد الأوروبي من جانبه أنه لا يعترف بلوكاشينكو رئيسًا للبلاد، وفي ذروة الاحتجاجات خرج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع، وتعرض الكثيرون للقتل، وأصيب المئات، واحتجزت السلطات آلاف الأشخاص.