حي شرق مدينة نصر يوقف أعمال بناء ويشمع محال مخالفة

واصل حي شرق مدينة نصر تصديه للأبنية المخالفة والمحال، وأوقف عدد من أعمال البناء المخالف وتشميع محال مخالفة.وأوقف الحي أعمال بناء مخالفة ومصادرة عدة بشارع مصطفى النحاس وجاري إزالة الشدة الخشبية،، فيما تم إخلاء معدات من مبنى بشارع محمد مقلد وخروج البريمة وتحويل المخالف لقسم أول مدينة نصر، وأعمال مباني مخالفة بعقار في شارع طرابلس.وأغلقت أجهزة حي شرق مدينة نصر بالشمع الأحمر محل تفصيل فساتين بالبدروم بشارع محمد حسنين هيكل، لإدارته بدون ترخيص، وورشة ميكانيكي سوق بشارع أحمد حسن الزيات المنطقه السابعة، ومخزن تكييفات بشارع ابن النفيس لإدارته بدون ترخيص.