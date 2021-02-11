في ذكري وفاته.. 5 معلومات عن علاء ولي الدين

يوافق اليوم ١١فبراير ذكري وفاة علاء ولي الدين، ممثل كوميدي رحل عن عالمنا 11 فبراير 2003، وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن النجم الراحل:- بدأ حياته الفنية فى أدوار ثانوية بأفلام عادل أمام وبعد ذلك قدم بطولة مطلقة.-ولد فى المنيا بمركز بنى مزار، جده الشيخ سيد ولى الدين مؤسس مدرسة (الجندية) التى بناها على نفقته الخاصة، وأبوه الممثل الراحل سمير ولى الدين الذي كان مديرا عاما لملاهى القاهرة.-توفي بسبب مضاعفات مرض السكري.- لعب دور فى ظهور أحمد حلمى، محمد سعد، كريم عبد العزيز، وكان شريك عمره محمد هنيدى، ومن افلامه فى مرحلة البداية (غبى على الزيرو،ايام الغضب،هدي ومعالى الوزير،الذل،رسالة إلى الوالى، خلطبيطة،حلق حوش،ضحك ولعب وجدوحب، زيارة السيد الرئيس،الإرهاب والكباب،المنسى،بخيت وعديلة،الجردل والكنكة، أما أفلام البطولة المطلقة (عبود على الحدود،الناظر،ابن عز،عربى تعريفة(الفيلم ده متكملش لوفاة علاء ولى الدين).- شارك فى مسرحيات" لما بابا ينام وحكيم عيون وغيرها.-توفى يوم 11 فبراير 2003 وكان يوافق أول ايام عيد الاضحى بسبب مضاعفات مرض السكر.