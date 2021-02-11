رفع 60 طن مخلفات وإزالة إشغالات بحي غرب المنيا

قاد المهندس حامد فخري، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا حملة لرفع الإشغالات والنظافة المخلفات والتراكمات بحي غرب المدينة، ونجحت هذه الحملات في رفع الإشغالات و60 طن مخلفات.و أضاف نائب رئيس المركز والمدينة، أنه في ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بالمتابعة المستمرة وتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة والتي تسبب نقل الفيروسات والأوبئة وكذلك رفع والإشغالات الموجودة بكباري المشاة وشوارع حي غرب والأرصفة الجانبية، قام قسم والإشغالات تحت إشراف رمضان جمال، رئيس الحي بحملة مكثفة لرفع الإشغالات من كوبرى المشاة بالمحطة، والتي تعيق حركة المواطنين وأخرى بمنطقة شلبي وتم رفع الإشغالات من على الأرصفة الجانبية وشوارع الحي والتي تمثل تعديا على حرم الطريق،وتابع "فخري" أنه في قطاع البيئة والنظافة تم، اليوم، عمل حملة نظافة مكثفة بمنطقة بدوى حيث تم رفع ما يقارب من 60 طن من المخلفات والتراكمات بالمنطقة حفاظا على أرواح المواطنين وتوفيرا لبيئة صحية لهم، كما تم رفع الأتربة من على كوبرى كلية الهندسة للمشاة، مؤكدا على استمرار الحملات المكثفة لرفع القمامة والمخلفات لتوفير جو صحى ونظيف للمواطنين