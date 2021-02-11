تجديد حبس طبيب 15 يوما بتهمة هتك عرض «قاصر» في القاهرة الجديدة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس طبيب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة هتك عرض فتاة قاصر.بدأت تفاصيل الواقعة بقيام فتاة بإبلاغ النجدة عن قيام طبيب بهتك عرض صديقتها القاصر داخل شقته بمنطقة القطامية بالقاهرة الجديدة، وبانتقال رجال المباحث لمكان الواقعة ومداهمة الشقة تم ضبط الطبيب في وضع مخل مع الفتاة القاصر وهتك عرضها، وتحرر محضر بالواقعة وإحالته للنيابة.وأصدرت النيابة العامة قرارا بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وعقب انتهاء المدة تم عرضه على قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، قرر تجديد حبس حبس طبيب لمدة 15 يوما لحين انتهاء التحقيقات.