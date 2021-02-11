سكان عقار الشرابية: "المبنى سليم.. وعايزين ترميم مش شقق بديلة"

شهدت ليلة أمس الأربعاء انهيار أجزاء بعقار بمنطقة الشرابية وهو ما أثار ذعر الأهالي والسكان، وتبين أن العقار لم يتضرر منه سوى الطابق الثاني وبعض الشروخ والتصدعات بالطابق الثالث.وطالب سكان العقار بترميم المبنى والأجزاء التي شهدت تصدعًا فيه بدلا من الانتقال لشقق سكنيه جديدة، خاصة وأن العقار سليم لم يتضرر منه سوى طابق واحد.وقال عصام عادل أحد سكان العقار، إن المبنى صدر له قرار تنكيس منذ عامين إلا أن سكان الطابق الثاني رفضوا الترميم على عكس باقية السكان وهو ما تسبب بانهيار السقف مع مرور الزمن وسقوط الطابق الثاني من العقار.تابع أن المتضررين لازالوا في الشارع حتى الآن دون مأوى لهم، مشيدا بدور الجيران والذين قاموا بتخصيص أماكن لهم بدلا من تواجدهم بالشارع.وأضاف عادل أن السكان يطالبون بترميم العقار بدلا من توفير شقق سكنية جديدة، مؤكدا أنه لا يوجد إصابات من سكان العقار سوى سيدة واحدة أصيبت ببعض الجروح والكسور والكدمات إثر سقوطها على الأرض.وأخلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة مساء أمس الأربعاء عقار بشارع محمد الدسوقي متفرع من شارع البستاني بمنطقة الشرابية إثر انهيار جزئي من سقف بعض الشقق السكنية بالعقار وتصدع الجدران.وسرعان ما انتقلت قوات الحماية المدنية للعقار وتم إخلائه من السكان حفاظا على أرواحهم وجاري التنسيق مع رئاسة الحي لتسكين الأهالي في أماكن بديلة.