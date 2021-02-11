القديس إفرام السرياني ضيفا على «كلمة اليوم» (فيديو)
الخميس 11/فبراير/2021 - 01:37 م
جرجس صفوتطباعة
أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن الإنجيل.
وتمحورت الحلقة حول القدّيس إفرام السريانيّ الذي قال:"قدّ أخفى الربّ في كلمته كلّ الكنوز، حتّى يجد كل واحد منّا كنزًا في ما يتأملّه". اضغط
وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيس بوك" عن الإنجيل.
وتمحورت الحلقة حول القدّيس إفرام السريانيّ الذي قال:"قدّ أخفى الربّ في كلمته كلّ الكنوز، حتّى يجد كل واحد منّا كنزًا في ما يتأملّه". اضغط