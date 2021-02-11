حجز مدير مخزن مطعم شهير متهم بحيازة لحوم فاسدة

أمرت النيابة العامة بحجز مدير مخزن لأحد المطاعم لحيازته لحوم ودواجن فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطعم شهير للوجبات الجاهزة بالقاهرة، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لأحد مطاعم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص، بمحافظة القاهرة، بحوزته 2.2 طن "مصنعات لحوم ودواجن" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.