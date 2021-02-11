نائب محافظ القاهرة يتفقد دار مناسبات ومستوصف «مسجد إنجي هانم»

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، صباح اليوم، مستوصف "مسجد إنجي هانم" بحي روض الفرج، لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.كما تفقد فوزي دار مناسبات المسجد لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وكذلك جمعية "العلم والإيمان" بالحي.