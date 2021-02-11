مواعيد برنامج أنت مين على mbc مصر 2021.. وأبرز الضيوف المغادرين للسباق

مواعيد برنامج أنت مين على mbc مصر 2021





يمكن للجمهور الراغب في مشاهدة برنامج The Masked Singer أنت مين؟ الذي يعرض على شاشة فضائية MBC متابعته يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، والإعادة يوم الخميس الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية على نفس الشاشة في تمام الساعة الساعة الثامنة صباحا، حيث يعرض البرنامج فكرة مسابقة جديدة على الجمهور العربي خلال فقرات ترفيهية باستضافة مجموعة من النجوم في مختلف المجالات.









أعضاء لجنة المحكمين في برنامج The Masked Singer





تضم لجنة محكمي برنامج أنت مين الذي يعرض على شاشة فضائية MBC يوم الأربعاء من كل أسبوع مجموعة من نجوم الفن هم الفنان حسن الرداد والفنان قصي خولي والفنان مهند المحمدي والفنانة سيرين عبد النور الذين يجب عليهم معرفة ضيف الحلقة المتنكر في زي مخالف تماما عن شخصيته، ويقوم بعمل مجموعة من الاستعراضات الرقصة أو المشاهد التمثيلية التي تكشف شخصيته الغامضة، كما يجيب على أسئلة أعضاء اللجنة التي تقرب الشخصية ثم يتابع الجمهور في المنازل الحلقة من خلال شاشة فضائية MBC ويتعرف على الضيف ويرسل رسالة تخمين عبر موقع التواصل الاجتماعي البرنامج وفي النهاية يخلع الضيف الماسك ليكتشف هويته.





أبرز الشخصيات المغادرة لبرنامج The Masked Singer





يبحث الجمهور المصري على مواعيد برنامج أنت مين على mbc مصر بشغف لمتابعة حلقاته حيث غادر البرنامج في الحلقات السابقة كوكبة من نجوم الفن والكرة والإعلام أبرزهم الفنانة سمية الخشاب التي تنكرت في زي شهرزاد والفنانة نادية الجندي التي تنكرت في زي الملكة كليوباترا والإعلامي اللبناني نيشان ديرهاتونيان الذي تنكر في دور الصقر ولاعب الكرة المصري كهربا الذي تنكر في دور الغوريلا.





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