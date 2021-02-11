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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد برنامج أنت مين على mbc مصر 2021.. وأبرز الضيوف المغادرين للسباق

الخميس 11/فبراير/2021 - 02:00 م
برنامج أنت مين
برنامج أنت مين
شيماء حسين
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يرغب الكثير من الجمهور المصري والعربي في معرفة مواعيد برنامج أنت مين على mbc مصر الذي حظى على أعلى نسبة مشاهدة عبر محرك البحث العالمي جوجل وجذب انتباه الجمهور خلال الآونة الأخيرة من خلال فكرته المختلفة على جمهور الوطن العربى.

ويستعرض الدستور من خلال التقرير التالي فكرة البرامج ومقدميه، وأبرز النجوم المغادرين للبرنامج خلال الحلقات السابقة.

مواعيد برنامج أنت مين على mbc مصر 2021


يمكن للجمهور الراغب في مشاهدة برنامج The Masked Singer أنت مين؟ الذي يعرض على شاشة فضائية MBC متابعته يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، والإعادة يوم الخميس الساعة الثانية صباحا، والإعادة الثانية على نفس الشاشة في تمام الساعة الساعة الثامنة صباحا، حيث يعرض البرنامج فكرة مسابقة جديدة على الجمهور العربي خلال فقرات ترفيهية باستضافة مجموعة من النجوم في مختلف المجالات.


أعضاء لجنة المحكمين في برنامج The Masked Singer 


تضم لجنة محكمي برنامج أنت مين الذي يعرض على شاشة فضائية MBC يوم الأربعاء من كل أسبوع مجموعة من نجوم الفن هم الفنان حسن الرداد والفنان قصي خولي والفنان مهند المحمدي والفنانة سيرين عبد النور الذين يجب عليهم معرفة ضيف الحلقة المتنكر في زي مخالف تماما عن شخصيته، ويقوم بعمل مجموعة من الاستعراضات الرقصة أو المشاهد التمثيلية التي تكشف شخصيته الغامضة، كما يجيب على أسئلة أعضاء اللجنة التي تقرب الشخصية ثم يتابع الجمهور في المنازل الحلقة من خلال شاشة فضائية MBC ويتعرف على الضيف ويرسل رسالة تخمين عبر موقع التواصل الاجتماعي البرنامج وفي النهاية يخلع الضيف الماسك ليكتشف هويته.

أبرز الشخصيات المغادرة لبرنامج The Masked Singer 


يبحث الجمهور المصري على مواعيد برنامج أنت مين على mbc مصر بشغف لمتابعة حلقاته حيث غادر البرنامج في الحلقات السابقة كوكبة من نجوم الفن والكرة والإعلام أبرزهم الفنانة سمية الخشاب التي تنكرت في زي شهرزاد والفنانة نادية الجندي التي تنكرت في زي الملكة كليوباترا والإعلامي اللبناني نيشان ديرهاتونيان الذي تنكر في دور الصقر ولاعب الكرة المصري كهربا الذي تنكر في دور الغوريلا.

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