تركيا ترفض طلب واشنطن الإفراج عن كافالا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية"حامي أقصوي"، إن دعوة وزارة الخارجية الأمريكية لإطلاق سراح عثمان كاافالا تتعارض مع سيادة القانون، وأضاف أن الإجراءات القضائية أمام المحاكم المستقلة في تركيا بشأن قضية عثمان كافالا مستمرة ويجب على الجميع احترامها.وتابع أقصوي: إن سيادة القانون راسخة في تركيا ولا يمكن لأحد أن يأمر محاكمها في الإجراءات القضائية.كما انتقد الولايات المتحدة لاستخدامها الإجراءات القانونية كذريعة لعدم تسليم فتح الله غولن، زعيم منظمة فتح الله الإرهابية، ومقرها الولايات المتحدة، وهي الجماعة التي تقف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.وأضاف أن نهج الولايات المتحدة "غير مبدئي وغير متسق".