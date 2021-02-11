تجديد حبس عاطل يروج مخدر الشادو بحلوان

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس عاطل، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة كفر العلو، وبحوزته كمية من مخدر الشادو، قبل توزيعها على المتعاطين.وردت معلومات للرائد أحمد الدالي، معاون أول وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، مفادها قيام المدعو عبدالمعطي حسن عبد المعطي، 30 سنة، عاطل ومقيم شارع الداير الشرقي بكفر العلو، والسابق ضبطه واتهامه في قضيتين آخرهما رقم 21676 لسنة 2017، بالاتجار في المواد المخدرة، متخذًا من مسكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات ومداهمة أماكن وجود المذكور، أمكن ضبطه وبحوزته 160 كيس شادو مخدر.وتحرر عن ذلك المحضر رقم 32300 لسنة 2021، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.