الكنيسة الكاثوليكية تُطلق برنامج إحصائي لكل لأفرادها

أطلقت الكنيسة القبطية الكاثوليكية برنامجًا إحصائيًا، لكل أبناء الايبارشية، وذلك تحت رعاية الأنبا ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة القبطيةالكاثوليكية.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن البرنامج يهدف الى العديد من المميزات، منها إحصائية عددية لكل أبناء الايبارشية بكل البيانات الهامة من اعمار، مهن، وسائل للتواصل، غيره، وسهولة التواصل مع كل الشعب للتفقد، وانماء الحياة الرعوية، وعمل قاعدة بيانات تساعد في العديد من الافكار الرعوية واحتياجات كل أبناء الايبارشية.وطالب الأنبا باخوم الأقباط الكاثوليك بالاهتمام وملئ الاستمارة الملحقة، وتسليمها للاب الراعي بكنيستهم، بملاحظة ان الاستمارة هي فردية، أي لكل فرد من العائلة.