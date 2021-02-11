الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سائق «توك توك» وسرقته بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة الثلاثون، بمعاقبة بائع خضار بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لكل من عامل، وتاجر، ونجار، بعد اتهامهم بقتل سائق توك توك وسرقته.صدر الحكم برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبدالله، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عبد المعطي محمد هاشم، والمستشار أمير مجدي منير، وسكرتير الجنايات إبراهيم محمد غريب.ترجع أحداث القضية رقم 39615 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة أول العامرية، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم أول العامرية يفيد بالعثور علي جثة شخص في أحد المصارف بدائرة القسم.وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة أول العامرية قيام كل من " ص.أ.م" 35 سنة، بائع خضار، و" ك.م.ح" 26 سنة، عامل بشركة الغاز، و" إ.ال.م" 31 سنة، تاجر، و" ع.ال.م" 30 سنة، نجار مسلح، عقدوا النية حيث قام المتهم الأول بإعداد خطة وتقسيم الأدوار على جميع المتهمين لاصطياد فريسته والتخلص منها فتوجه بقيام المتهم الثاني والثالث بالتوجه لموقف التكاتك بمنطقة كوبري شربات وطلبوا من المجني عليه " م.م.م" سائق توك توك، توصيلها إلى منطقة كوبري الحويحي وعقب وصولهم للمكان المحدد فؤجي المجني عليه بتعدي المتهمين علية بالضرب حتى فارق الحياة.وتبين من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بحمل جثة المجني عليه داخل التوك توك وإلقائه بترعة العشرين محل العثور عليها وقام المتهم الأول بالاستيلاء على الهاتف المحمول ومبلغ مالي قدرة 170 جنيها وعقب ذلك توجه المتهمين إلى قرية الإيمان بمنطقة شمال التحرير بيع التوك توك الخاص بالمجني عليه.وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين وبعرضهما على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.