الطاقة الدولية: إمدادات النفط العالمية تفوق الطلب بسبب كورونا

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن إمدادات خام النفط العالمية تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل الهادفة لمكافحة كورونا، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب.وأضافت الوكالة أنه في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقعات نمو متواضع للإمدادات من خارج (أوبك)، والسحب سريعا من المخزونات خلال النصف الثاني من العام، يهيء هذا المجال لـ"أوبك+" للبدء في تقليل التخفيضات.وأبقت وكالة مراقبة الطاقة،على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2021 مستقرة إلى حد بعيد، قائلة إن تراجعا في الربع الأول من العام الجاري عن المستويات المنخفضة بالفعل في الربع الأخير من 2020 سينعكس قريبا.وأضافت "توقعات النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط تعتمد كثيرا على التقدم المحرز في توزيع اللقاحات والتطعيم بها، وتخفيف قيود السفر في الاقتصادات الرئيسية في العالم".