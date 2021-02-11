نجح رجال المباحث بمديرية أمن بالقاهرة، في القبض على صاحب مخزن بحوزته 2 طن دواجن فاسدة، وحرر محضر بالواقعة.تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط (2٫2 طن "مقطعات دواجن – مفروم لحوم" ) يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة وتشكل خطرًا على الصحة العامة طبقًا لتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة (مالك مخزن تابع لأحد المطاعم للوجبات الجاهزة ) بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.