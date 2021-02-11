«حكماء الصوفية» يناقشون مشكلات الطرق اليوم

يستعد أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية، مساء اليوم الخميس، لمناقشة عدد من القضايا الخطيرة والهامة على الساحة الدينية والصوفية، وذلك خلال الاجتماع الذي سيتم عقده بمشيخة الطرق الصوفية بالدراسة.وأبرز هذه القضايا، النزاع علي زعامة الطريقة المحمدية، وكذلك النزاع علي زعامة الطريقة البرهامية، ومشكلة الدعم التي باتت تؤرق شيوخ الطرق والزوايا الصوفية في مصر.وكشفت مصادر بالطرق الصوفية لـ "الدستور" عن أن الاجتماع سيشهد تواجد عدد كبير من شيوخ وحكماء البيت الصوفي، لحل النزاعات والمشكلات الخاصة بالطرق الصوفية وذلك من أجل وضع حد للمشكلات التي تحدث بشكل دائم.