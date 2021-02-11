سعاد العنزي تلقي محاضرة عن مي زيادة بمناسبة ذكرى ميلادها

ألقت الكاتبة والأديبة الكويتية سعاد العنزي، صباح اليوم الخميس، محاضر فكرية وثقافية تحت عنوان "مي زيادة: الأرض كلها وطني والعائلة البشرية عشيرتي" بمناسبة ذكرى ميلاد الأديبة مي زيادة.وأكدت سعاد العنزي، خلال المحاضرة، أن مي زيادة متعددة المواهب بالرغم من أنها اشتهرت بإبداعاتها الأدبية، إلا أنها كانت تملك الكثير من المواهب الأخرى فقد كانت تجيد العزف على البيانو وتتحدث لغات هي: العربية والفرنسية والإنجليزية والألمانية والإيطالية والإسبانية واللاتينية واليونانية والسريانية، كانت مي وحيدة والديها بعد وفاة أخيها، لذا حظيت باهتمام بالغ من والدها اللبناني إلياس زيادة، وأمها السورية ذات الأصول الفلسطينية نُزهة معمر.وأوضحت العنزي أن مي زيادة ولدت في فلسطين، وتحديدا بمدينة الناصرة عام 1886، والتي غادرتها العائلة الصغيرة فيما بعد لتستقر في لبنان في قرية عينطورة، حيث تلقت مي تعليمها هناك في مدرسة للراهبات، وإلى جانب حبها للفنون والموسيقى وشغفها بتعلم اللغات وعشقها للشعر، وأبدت اهتماما مبكرا بالكتابة، حيث يشاع أنها نشرت أولى مقالاتها في سن السادسة عشرة.وأشارت العنزي إلى أن شهرتها الأدبية بدأت في مصر تحديدا عام 1913، في مهرجان تكريم خليل مطران الذي دعا إليه سليم سركيس، يومها كلفت بإلقاء كلمة جبران ثم أتبعتها بكلمتها فنجحت في الاثنتين معًا، فقام الأمير محمد علي رئيس الحفلة وصافحها وهنأها، بعدها أسست صالونها الشهير وكان من رواده ولي الدين يكن، وطه حسين، وخليل مطران، وشبلي شميل، ويعقوب صروف، وأنطون الجميل، وأحمد لطفي السيد، وعباس محمود العقاد، ومصطفى صادق الرافعي، وأحمد شوقي وغيرهم، أغلب هؤلاء كان طرفا في قصص حب غير مكتملة، ويرجح مؤرخو حياتها أن إعجاب الرجال بها جاء لكونها كانت "المرأة الاستثناء" بالقياس لأوضاع النساء في مصر عند بدايات القرن العشرين.يذكر أن الدكتورة سعاد العنزي أصدرت حديثًا كتاب "نساء في غرفة فرجينيا وولف" عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع في دمشق.