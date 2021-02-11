العراق يدعو 71 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة

وجهت مفوضية الانتخابات العراقية، دعوات إلى 71 دولة ومنظمة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في أكتوبر المقبل.وقالت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغالي - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - إن "الدعوات التي وجهتها المفوضية بلغ عددها 71 بين منظمة دولية وسفارة عربية وأجنبية".وأضافت أن هناك الكثير من المنظمات والسفارات لبت الدعوة، ومن ضمنها زيارة وفد الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الكامل لعمل المفوضية وكذلك بعثة الأمم المتحدة، مضيفة أن الأمم المتحدة أرسلت عددا من الخبراء يرافقون عمل المفوضية في الجانب الإعلامي واللوجستي والانتخابي، وأنه في جانب الإدارة والإجراءات والتدريب هناك فريق سيصل إلى المفوضية لمواكبة العمل وتقديم المشورة الفنية.