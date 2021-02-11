العراق: ضربات جوية تستهدف أوكارا لتنظيم داعش في جبال حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات جوية دقيقة استهدفت خلالها أوكارًا وكهفًا يستخدم من قبل عناصر عصابات تنظيم "داعش" الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.وذكرت الخلية - حسبما أفادت قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه "وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات (F_16) العراقية ضربات دقيقة استهدفت خلالها أوكارًا وكهفًا يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".وأضاف البيان أن "الضربات أسفرت عن تدمير هذه الأهداف بالكامل".