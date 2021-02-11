الدفاع الأفغانية: تدمير مصنع ألغام ومقتل 31 مسلحا من طالبان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الخميس، تدمير مصنع لصناعة الألغام تابع لحركة طالبان في إقليم قندهار.وأشارت الدفاع الأفغانية - في بيان أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية - إلى أن المصنع كان مخصصا لصناعة الألغام والمتفجرات وتم تدميره خلال عملية عسكرية.وأسفرت هجمات القوات الأفغانية عن مقتل 8 من مصنعي الألغام، بما في ذلك قائدهم.وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 31 مسلحا من حركة طالبان خلال غارة جوية نفذتها القوات الأفغانية في إقليم بلخ.