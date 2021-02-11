جنات وأحمد عفت ووحيد ممدوح في ثانى ليالي حفلات عيد الحب بالأوبرا

ضمن سلسلة حفلات عيد الحب التى تنظمها دار الأوبرا، تحيي المطربة جنات حفلا في الثامنة مساء الجمعة 12 فبراير بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، حيث تشدو بنخبة مختارة من أعمالها الخاصة منها "حب جامد، حب امتلاك، اللي بينك وبيني، حبيبي على نيته، وبحبك" وغيرها إلى جانب عدد من مؤلفات التراث.ويسبق حفل جنات فاصل للمطرب أحمد عفت الذي يتغنى بكوكبة من أيقونات الموسيقى العربية التي قدمها كبار مطربي الوطن العربي إلى جانب فقرة لعازف الجيتار وحيد ممدوح حيث يقدم مجموعة من أشهر الألحان التى أبدعها عمالقة الموسيقى.