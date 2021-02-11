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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طلعت عبدالقوى: تضاعف أعداد الجمعيات الأهلية فى مبادرة حياة كريمة

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:03 م
الدكتور طلعت عبد
الدكتور طلعت عبد القوي
ولاء جمال
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قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن عدد الجمعيات الأهلية المشاركة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سيزيد وسيضاعف عددها خلال الفترة القادمة، موضحا أن 23 جمعية مشاركة حاليا فى المبادرة، إلا أنه مع التوسع فى عدد القرى والمراكز المستهدفة لتشمل كل المحافظات الريفية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ستشارك العديد من الجمعيات الأهلية الأخرى فى المبادرة، وسوف تتنوع محاورها للمشاركة فى كافة الأنشطة والخدمات بالقرى المستهدفة.

وأضاف عبد القوى لـ"الدستور"، أن الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما فى المبادرة، حيث يقوم عملها على عدة محاور منها البنية الأساسية من خلال توفير مياه الشرب والصرف الصحى والأسقف لبعض المنازل التي لا يوجد بها أسطح، بالإضافة إلى تعديل الطرق الغير مؤهلة داخل القرية ومن القرية للقرى المجاورة، وإنارة بعض الأماكن خاصة مناطق المقابر ومداخل القرية.

وأشار إلى أن الجمعيات تعمل أيضا فى المبادرة على توفير المشروعات المتناهية الصغر والمشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة للعمل علي تقليل نسبة البطالة والفقر، كذلك تقديم أجهزة تعويضية لذوي الإعاقة.

وتابع، أن الجمعيات الأهلية ستعمل على توفير برامج محو أمية وتنظيم أسرة وصحة إنجابية، مشيرا إلى أن هذه المرحلة من مبادرة حياة كريمة ستكون أقوى وبها مشروعات كبيرة مثل الصرف الصحي ومراكز الشباب ويرجع ذلك لأن الدولة تعمل بكل قوتها في هذه المرحلة من أجل تطوير عدد كبير من القري.

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