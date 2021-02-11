نائب محافظ القاهرة تستجيب لشكوى برلماني عن نظافة حي المعصرة

عرض النائب محمود بكري، نائب مجلس الشيوخ، مشكلة بعزبة الهجانة بحي المعصرة ومفادها تراكم المخلفات والقمامة بكميات كبيرة مما يتسبب عنها تعرض سكان عزبة الهجانة بحي المعصرة التابع للمنطقة الجنوبية، للأمراض، والتلوث، والأوبئة، وانتشار الحشرات والقوارض، بهذه التراكمات إلى جانب تصاعد أدخنة تؤدي إلى ضرر وتلوث بيئي.واستجابت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب المحافظ، بمحتوى الشكوى وعرضها عليها ووجهت على الفور هاني محروس، رئيس حي المعصرة، والإدارات المعنية والتنفيذية بالحي والمنطقة الجنوبية بالتوجه فورا بالمعدات واللوادر، ورفع جميع المخلفات والتراكمات وبالعزبة، وتم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بواسطة حي المعصرة، وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر وبمشاركة الإدارات المعنية بالحى والمنطقة الجنوبية وتم رفع جميع التراكمات والمخلفات وعمل تجريد وتسوية للمنطقة المشار إليها، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولتجنب تعرضهم لاى امراض او ضرر وحتى يتمتعوا ببيئة امنة ومظهر حضاري لائقوطالبت نائب محافظ القاهرة،جميع رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتواجد الميداني الدائم ومراعاة حالة الانضباط بجميع الشوارع والميادين، إلى جانب تأكيدها على ضرورة التواصل مع النواب والتعاون معهم لحل مشاكل وشكاوى المواطنينكما أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم على أن مكتبها بالمنطقة وجميع أحيائها الثلاث عشر مفتوحة دائما لاستقبال النواب، والتواصل معهم والتعاون على حل مشكلات وشكاوى المواطنين المقدمة عن طريقهمكما وجهت بسرعة الإنجاز فى طلبات وشكاوى المواطنين بشكل فورى بعيدا عن الإجراءات الروتينية والتعاون مع النواب باعتبارهم نواب الشعب المعبرين عن آمالهم وطموحاتهم. مع الاستجابة السريعة لكل أطراف الشكوىكما اشارت إلى الحرص والاهتمام خلال الفترة القادمة لعقد العديد من اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب للعمل على حل مشكلات المواطنين.