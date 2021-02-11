قطر تسجل 448 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 448 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 391 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و57 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 155901 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 10443 حالة خلال الليلة الماضية؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1449099 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 7920 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة واحدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 254 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 276 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 147727 حالة.