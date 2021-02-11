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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء فى أشمون بالمنوفية

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:01 م
دقيق
دقيق
نرمين محمود الدهان
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تمكنت إدارة تموين أشمون برئاسة مجاهد الكومي، مدير عام إدارة تموين أشمون من ضبط 40 شيكارة دقيق مدعم مخصص للمخابز قبل تهريبها عن طريق معدية أبو عوالي لبيعها في السوق السوداء.

تم تحرير محضر جنح أمن دولة تحت رقم 1760 لسنة 2021 بمركز شرطة أشمون، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وخلال الحملة تم ضبط 15 طن سماد مجهول المصدر، و14 علبة شحوم سيارات مجهولة المصدر، كما تم تحرير محاضر عدم إعلان أسعار بيع الزيوت ببعض محطات تمويل السيارات.

كما قامت الحملة بعمل أكثر من محضر متنوع بالأسواق، وجاءت تحت رقم 1739 لسنة 2021، ورقم 1740 لسنة 2021، ورقم 1761 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ.

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