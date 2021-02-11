مقتل 3 جنود أتراك في عملية عسكرية جديدة شمال العراق

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الخميس، عن مقتل 3 جنود أترك يومي الأربعاء والخميس في عملية عسكرية تركية جديدة ضد مسلحين أكراد في شمال العراق.وأكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، أن 3 جنود أتراك قتلوا في هجوم عسكري تركي جديد ضد مسلحين أكراد في شمال العراق.وأوضحت الوزارة أن جنديين اثنين قتلا، أمس الأربعاء، في اشتباك اندلع في منطقة غارا شمالي العراق في اليوم الأول للعملية التركية الأخيرة.وأضافت أن جنديا ثالثا توفي، اليوم الخميس، متأثرا بجراح أصيب بها في الاشتباك.وقال الجيش التركي إن الطائرات التركية ردت بضرب أهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني المحظور في منطقة غارا.ولم يصدر تعليق فوري من المسلحين الأكراد على الاشتباكات، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.