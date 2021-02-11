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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد انفراد «الدستور».. «الإعلانات الفاضحة» تطيح بـ30 عاملا في قناة «مصر الزراعية»

الخميس 11/فبراير/2021 - 01:31 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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كشف مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، عن قيام السيد القصير وزير الزراعة، الإطاحة بنحو 30 من العاملين بقناة مصر الزراعية، بعد واقعة تسريب ونشر صور إعلانات "خادشة للحياء" تمت داخل قناة مصر الزراعية التي تملكها وزارة الزراعة، اعتقادا منه أنهم وراء تسريب الصور.

وقال المصدر" للدستور" إن العاملين بالقناة ممن أطاح بهم الوزير، بينهم مذيعين ومعدين ومخرجين يعملون يعملون في التلفزيون المصري والإذاعة المصرية وعدد من المحطات التلفزيونية الخاصة وعدد من الصحف.

كما أطاح الوزير بـ5 من عمال الخدمات المعاونة الذين يعملون في مبنى القناة منذ أيام الدكتور يوسف والى وزير الزراعة الأسبق ويتقاضون مرتبات ضئيلة جدا.

وأضاف المصدر أن الوزير رفض ضخ أموال جديد للقناة من أجل التطوير وقال لن نضخ مليم واحد خلاف مبلغ البث نتيجة تحقيق القناة لخسائر مما دفع إدارة القناة إلى البحث عن مصادر تمويل حتى وان كان اعلانات لشركات تعلن عن ملابس داخلية.

وكانت الدستور "قد انفردت بقيام قناة مصر الزراعية التابعة لوزارة الزراعة بنشر اعلانات "خادشة للحياء" تعلن عن ملابس داخلية لفتيات عاريات.


«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)


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