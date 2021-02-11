خلال استقباله الأنبا قزمان.. البابا تواضروس يعزي كاهن العريش

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، أمس، الأنبا قزمان، أسقف إيبارشية شمال سيناء، وبرفقته كاهنين من كهنة الإيبارشية، هما القمص مويسيس ناعوم، والقس غبريال إبراهيم، وكيل المطرانية، وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من أمور الخدمة هناك.وقدم قداسة البابا التعزية للقس غبريال ولابنته التي كانت برفقته وذلك في رحيل زوجته، التي توفيت يومين بعد معاناة مع المرض.