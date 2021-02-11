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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

القصة الكاملة للمهندس المصري المحكوم عليه بالمؤبد في السعودية

الخميس 11/فبراير/2021 - 07:37 م
المهندس المصري على
المهندس المصري على أبوالقاسم
إيمان ماهر
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أكدت ابتسام سلامة زوجة المهندس المصري على أبوالقاسم، المحكوم عليه بالإعدام في السعودية، أنه تم تخفيف الحكم عليه من الإعدام إلى السجن المؤبد 25 عامًا، وذلك وفقًا لصحيفة البيان الإماراتية.

◄ "من هو"

على أبو القاسم مهندس مصرى من محافظة أسوان، منذ عام 2007، التحق بالعمل في إحدى شركات المقاولات بالمملكة العربية السعودية، في علاقة عمل امتدت لنحو 10 سنوات، قطعتها إجازات سنوية لمدة شهر في كل عام، يلتقي خلالها بأسرته وأهله في مدينة أسوان.

◄ "تفاصيل القبض عليه".

خلال فترة عمله تورط المهندس المصري الذي يعمل مخلصًا بالجمارك بإحدى الشركات السعودية في قضية ترويج مخدرات، خلال استقباله شحنة "معدة رصف" تحتوي بداخلها على أقراص مخدرة، قادمة من القاهرة عبر الجمارك السعودية.

◄ "إعدام"

ألقى القبض عليه فى منتصف عام 2016، وصدر عليه حكم بالإعدام عام 2017، على خلفية اتهامه بتهريب وجلب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية.

◄ "الزوجة"

ناشدت زوجة المهندس الجهات المصرية بالتدخل لحل أزمة زوجها الذي يواجه عقوبة الإعدام، وقالت إن زوجها بريء ومعها أدلة برائته، وطالبت بسرعة إنقاذه حفاظا على أسرته وأطفاله.

◄ "تعاون قضائي"

وتواصلت وزارتا الهجرة والخارجية مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، لسرعة إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناء على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.

◄ "تفاصيل التحقيقات"

أشارت التحقيقات المصرية إلى قيام مجموعة من تجار المخدرات بدس كمية من المواد المخدرة داخل معدات الحفر التي استوردها المهندس المصرى على أبو القاسم من مصر إلى السعودية والتى كان يشرف على تسلمها، وألقت السلطات السعودية القبض على المهندس المصرى بتهمة جلب المخدرات وقضت عليه بالإعدام ثم تداولت القضية حتى حصل على حكم بالبراءة.

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