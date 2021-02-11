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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الإفتاء» تستطلع هلال شهر رجب اليوم

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:55 م
هلال شهر رجب
هلال شهر رجب
أميرة العناني
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تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، هلال شهر رجب لعام 1442هـ، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، ومن المقرر إعلان نتيجة استطلاع الهلال على الصفحة الرسمية للدار على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى حسابات الدار على باقى مواقع التواصل الاجتماعي.

كان قد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تفاصيل ميلاد شهر رجب، حيث يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة وست دقائق مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1442 هجريا الموافق 11 2 2021 م وهو يوم الرؤية.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية )، في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعدا داكار بالسنغال.

ويغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في مكة المكرمة بـ 15 دقائق، وفي القاهرة ب 18 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 14 - 19 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية، بمدد تتراوح بين 2 - 26 دقيقة.

وبذلك يكون يوم الجمعة 12 2 2021 هو المتمم لشهر جمادي الآخرة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر رجب يوم السبت 13 2 2021، وووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجري الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهي بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021.

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