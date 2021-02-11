غدًا.. البابا ثيوذوروس يرأس صلاة «التريصاجيون» على روح خورى

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمى للكنيسة في مصر، إنه سيترأس صاحب الغبطة البابا والبطريرك ثيوذوروس الثانى القداس الإلهى غدًا الجمعة الموافق 12 فبراير الساعة ٩:٣٠ صباحًا بكنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، فى بيان رسمى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أنه ويعقب القداس صلاة التريصاجيون على روح الفقيد المهندس فريد خورى، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله.