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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الصناعات الغذائية بالعاشر من رمضان تناقش تطوير المصانع ورفع كفاءتها

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:52 م
الصناعات الغذائية
الصناعات الغذائية بالعاشر
أسماء إبراهيم
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اجتمعت لجنة الصناعات الغذائية التابعة لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان لمناقشة تطوير آليات جديدة لرفع كفاءة الإنتاج بمصانع القطاع الغذائى وفتح آفاق جديدة فى عملية تصدير المنتجات المصرية للخارج.

وقال حسن الفندى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان ورئيس لجنة الصناعات الغذائية خلال انعقاد اللجنة، إن تطوير قطاع الصناعات الغذائية فى مصر أصبح حتمى وضرورى كي تتواكب مع الإشتراطات العالمية فى التشغيل والجودة، مشيرا بأن هناك مجموعة من التحديات التى تواجه الصناعة وتسعى الجمعية إلى إيجاد حلول لها.

واستقبلت جميعة مستثمرى العاشر من رمضان خلال الاجتماع مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى تطوير الصناعات الغذائية فى مجالات تحسين كفاءة العمل وصيانة المعدات الصناعية وتطوير نوعية المنتجات، وكذلك التسويق الإلكترونى.

بالإضافة إلى خبراء التصدير وعلى رأسهم المهندس حامد الغول رئيس لجنة مبادرة مصر أفضل لتصدير المنتجات المصرية للخارج، إضافة إلى دعوة بعض المعامل المتخصصة فى الأغذية والمشروبات وتحاليل المياه وبحث أوجه استفادة المصانع منها.

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