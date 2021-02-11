رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديسة برناديت وعذراء سيدة لورد

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:52 م
عيد القديسة برناديت
عيد القديسة برناديت
جرجس صفوت
طباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الخميس، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة برناديت وعذراء سيدة لورد.

قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت يوم الأحد السابع من يناير عام 1844م في مدينة لورد، وفي يوم الخميس 11 فبراير 1858 ذهبت سمعت صوتا كأنه ريح، تكررت ظهورات العذراء مريم لبرناديت ما يقارب 17 مرة، طلبت العذراء من برناديت أن تصلي من أجل الخطأة، وأن تبني كنيسة باسم السيدة العذراء ولكن لم يصدق الشعب ظهور العذراء لها، وعانت كثيرا من ذلك.

وأضافت: «ظهرت لها العذراء وأمرتها بأن تقوم بالحفر في موقع معين في الأرض حتى تفجر ينبوع مياه، وأصبح هذا النبع سبب بركة لكثيرين وتمت بواسطته العديد من المعجزات، كما أعطتها سرا وهذا السر يعنيها وحدها وقد بلغتها رسالة أخرى تحث على التوبة والصلاة لأجل الخطأة».

واختتم:«كبرت برناديت واختارت الدير مكانا لتصل به إلى قمة التواضع وتوفيت برناديت في 16 إبريل 1879م باسم (الراهبة ماري برنارد) وكان عمرها 35 سنة. وبعد 122 سنة على وفاتها وجد جثمانها الطاهر كما هو».

موضوعات متعلقة

بطلقة في الرأس.. النيابة «تحاصر» المتهمين بقتل حمادة الفقير

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 107.3 مليون

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير منطقة الدعائم

image description

«صحة أسيوط» تتسلم 27 ماكينة غسيل كلوي من صندوق تحيا مصر

image description

لمتابعة أعمال التطوير.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى أبنوب المركزي

image description

دكتور مصري يتقدم لموسوعة جينيس لابتكاره برنامجا لتغيير نغمات الناي

image description

محافظ أسيوط يبحث مع أهالي قرية المندرة تحسين الخدمات والمرافق

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: ارتفاع إصابات كورونا أواخر أبريل.. وهذا موعد تراجعها

اعترافات المتهمين بالتخطيط لاغتيال اللواء كمال الدالى

صدمة جديدة من لجنة الزمالك المؤقتة لـ«مرتضى منصور»

حقيقة تعطل خدمات بطاقات التموين بـ «دعم مصر»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

إشارة تردد bein sport المفتوحة على النايل سات لـ مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

ماذا تعني فعالية اللقاحات ضد كورونا؟

السكك الحديد الألمانية تعلن عودة الحركة في 95% من خطوطها

40% من البريطانيين يعانون ضعف الصحة أو مشاكل مالية

أيام زمان

عمل في محل للساعات واتهم بالجاسوسية.. حكاية إلياس مؤدب

كيف وقع استيفان روستي في غرام حبيبة والده بالخطأ؟

«أجرى البروفة في البوفيه».. حكاية محمد عبد الوهاب مع القهوة والصلع

«الفانلة بالخطأ».. حيلة مديحة يسري اكتشفت بها خيانة زوجها 3 مرات

مقالات الرأي
جلال حمام
قائد يسبق بفكره واقع عصره
صفوت البياضي
عقار عالمى يواجه وباءً عالميًا
أحمد بهاء الدين شعبان
مقارنة أهمية أن نتحاور يا ناس
خالد عكاشة
هل تدخل «تيسلا» بقدميها ساحة غسل الأموال؟
المزيد

الثقافة

«المورد الثقافي» يطلق النسخة الرقمية من مهرجان «ريدزون» السنوي

سعاد العنزي تلقي محاضرة عن مي زيادة بمناسبة ذكرى ميلادها

صدور «كقطة تعبر الطريق» أول رواية مصرية حول الأزمة السورية

تفاصيل الحالة الصحية لـ أحمد عبد المعطي حجازي