الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديسة برناديت وعذراء سيدة لورد
الخميس 11/فبراير/2021 - 12:52 م
جرجس صفوتطباعة
احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الخميس، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة برناديت وعذراء سيدة لورد.
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت يوم الأحد السابع من يناير عام 1844م في مدينة لورد، وفي يوم الخميس 11 فبراير 1858 ذهبت سمعت صوتا كأنه ريح، تكررت ظهورات العذراء مريم لبرناديت ما يقارب 17 مرة، طلبت العذراء من برناديت أن تصلي من أجل الخطأة، وأن تبني كنيسة باسم السيدة العذراء ولكن لم يصدق الشعب ظهور العذراء لها، وعانت كثيرا من ذلك.
وأضافت: «ظهرت لها العذراء وأمرتها بأن تقوم بالحفر في موقع معين في الأرض حتى تفجر ينبوع مياه، وأصبح هذا النبع سبب بركة لكثيرين وتمت بواسطته العديد من المعجزات، كما أعطتها سرا وهذا السر يعنيها وحدها وقد بلغتها رسالة أخرى تحث على التوبة والصلاة لأجل الخطأة».
واختتم:«كبرت برناديت واختارت الدير مكانا لتصل به إلى قمة التواضع وتوفيت برناديت في 16 إبريل 1879م باسم (الراهبة ماري برنارد) وكان عمرها 35 سنة. وبعد 122 سنة على وفاتها وجد جثمانها الطاهر كما هو».
قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت يوم الأحد السابع من يناير عام 1844م في مدينة لورد، وفي يوم الخميس 11 فبراير 1858 ذهبت سمعت صوتا كأنه ريح، تكررت ظهورات العذراء مريم لبرناديت ما يقارب 17 مرة، طلبت العذراء من برناديت أن تصلي من أجل الخطأة، وأن تبني كنيسة باسم السيدة العذراء ولكن لم يصدق الشعب ظهور العذراء لها، وعانت كثيرا من ذلك.
وأضافت: «ظهرت لها العذراء وأمرتها بأن تقوم بالحفر في موقع معين في الأرض حتى تفجر ينبوع مياه، وأصبح هذا النبع سبب بركة لكثيرين وتمت بواسطته العديد من المعجزات، كما أعطتها سرا وهذا السر يعنيها وحدها وقد بلغتها رسالة أخرى تحث على التوبة والصلاة لأجل الخطأة».
واختتم:«كبرت برناديت واختارت الدير مكانا لتصل به إلى قمة التواضع وتوفيت برناديت في 16 إبريل 1879م باسم (الراهبة ماري برنارد) وكان عمرها 35 سنة. وبعد 122 سنة على وفاتها وجد جثمانها الطاهر كما هو».