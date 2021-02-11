الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديسة برناديت وعذراء سيدة لورد

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الخميس، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة برناديت وعذراء سيدة لورد.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت يوم الأحد السابع من يناير عام 1844م في مدينة لورد، وفي يوم الخميس 11 فبراير 1858 ذهبت سمعت صوتا كأنه ريح، تكررت ظهورات العذراء مريم لبرناديت ما يقارب 17 مرة، طلبت العذراء من برناديت أن تصلي من أجل الخطأة، وأن تبني كنيسة باسم السيدة العذراء ولكن لم يصدق الشعب ظهور العذراء لها، وعانت كثيرا من ذلك.وأضافت: «ظهرت لها العذراء وأمرتها بأن تقوم بالحفر في موقع معين في الأرض حتى تفجر ينبوع مياه، وأصبح هذا النبع سبب بركة لكثيرين وتمت بواسطته العديد من المعجزات، كما أعطتها سرا وهذا السر يعنيها وحدها وقد بلغتها رسالة أخرى تحث على التوبة والصلاة لأجل الخطأة».واختتم:«كبرت برناديت واختارت الدير مكانا لتصل به إلى قمة التواضع وتوفيت برناديت في 16 إبريل 1879م باسم (الراهبة ماري برنارد) وكان عمرها 35 سنة. وبعد 122 سنة على وفاتها وجد جثمانها الطاهر كما هو».