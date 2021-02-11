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الخميس 11 فبراير 2021 الموافق 29 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تستبعد العودة إلى معاهدة الصواريخ متوسطة المدى بصيغتها السابقة

الخميس 11/فبراير/2021 - 12:50 م
سيرجي ريابكوف
سيرجي ريابكوف
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استبعد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي أن تعود معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى للوجود بصيغتها السابقة، مؤكدًا أن زمن تنازلات موسكو في مجال ضبط الأسلحة قد ولى.

وقال ريابكوف في تصريحات أوردتها وسائل إعلام روسية اليوم: "باختصار، لا أعتقد أن هناك احتمالًا لاستعادة معاهدة الصواريخ متوسطة المدى بالشكل الذي كانت موجودة به لثلاثة عقود".

وأشار إلى أن موسكو ترفض رفضًا قاطعًا مفهوم الحرب النووية المحدودة، معتبرًا أن عدم تأكيد الغرب على أن الحرب النووية غير مقبولة، يثير الشكوك حول ما إذا كان يخطط لحروب نووية محدودة.

وشدد ريابكوف على أن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت -3" بين روسيا والولايات المتحدة في وقت سابق هذا الشهر ليس تنازلًا سواء من موسكو أو من واشنطن، مؤكدًا أن روسيا لن تقدم بعد الآن تنازلات أحادية الجانب في حوار الحد من التسلح مع الولايات المتحدة، لكنها ستدافع بقوة عن مصالحها الوطنية.

وعبر عن شعور موسكو بالقلق إزاء احتمال نشر عناصر من منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي في الفضاء، محذرًا من أنه لن تكون هناك فرصة عمليًا لإبرام معاهدة جديدة تحل محل "ستارت-3"، إذا رفضت الولايات المتحدة الدخول في حوار بشأن دفاعها الصاروخي.

وكانت معاهدة الصواريخ المبرمة بين موسكو وواشنطن والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1988، قد انتهى مفعولها في 2 أغسطس عام 2019 بمبادرة من الولايات المتحدة.

والعام الماضي، عبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن استعداد موسكو للتخلي عن نشر صواريخ 9M729 في الجزء الأوروبي من البلاد بشرط قيام حلف الناتو بخطوات مقابلة، وذلك في بادرة حسن نية من روسيا.

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